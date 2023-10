Monaco: accusé de viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder assigné à résidence

-Publicité-

Mise en examen suite à des allégations de viol portées par deux jeunes femmes à l’encontre de lui-même et de son frère, Wissam Ben Yedder est plus que jamais dans la tourmente alors que l’international français est assigné à résidence, selon les informations de L’Equipe.

Wissam Ben Yedder prend un peu plus la direction de la prison alors que l’international français est assigné à résidence dans le cadre de l’affaire sur viol, tentative de viol et agression sexuelle. L’attaquant de l’AS Monaco et son frère avaient été inculpés le 11 août dernier pour des faits ci-dessus cités, après avoir été accusés par deux femmes.

Alors que l’enquête se poursuit, le journal L’Equipe a donné des détails sur ce dossier très médiatisé. Dans ses colonnes, le média informe que le capitaine du club monégasque nie catégoriquement les allégations portées contre lui et clame son innocence dans cette affaire. Des auditions et des confrontations avec les présumées victimes sont programmées dans un avenir proche, dans le cadre de l’enquête en cours, précise le site français.

Toujours d’après L’Equipe, cette épreuve s’avère être un véritable calvaire pour Wissam Ben Yedder (19 sélections et 3 buts). Il traverse actuellement une période de « mal-être » qui impacte aussi bien sa vie personnelle que sa carrière sportive. Le joueur bénéficie d’un suivi psychologique pour l’aider à faire face à cette situation complexe.

En conséquence de sa mise en examen, il est tenu de se présenter régulièrement au commissariat. De plus, il lui est formellement interdit d’entrer en contact avec les deux jeunes femmes impliquées dans l’affaire, ainsi qu’avec son propre frère. Par ailleurs, il a été contraint de résider au Centre de Performance de La Turbie, avec une restriction de sortie pendant certaines heures, à l’exception des jours de match. Une situation temporaire, en attendant de trouver une solution de logement appropriée, ont de leur côté rassuré le club et l’entourage de Ben Yedder.