« Mon futur mari… », toujours célibataire à 41 ans, Konnie Touré envoie un message fort à …

L’animatrice ivoirienne Konnie Touré semble être enfin prête à quitter le célibat. Après avoir récemment posé une condition pour l’homme qui voudrait bien l’épouser, elle vient de lui envoyer un message très fort.

Régulièrement critiquée pour son statut matrimonial sur les réseaux sociaux, Konnie Touré continue tout de même de mener sa vie comme elle l’entend. Elle ne se laisse pas abattre par les commentaires négatifs et continue de profiter de sa liberté. Cependant, il est clair qu’elle est prête à rencontrer son âme sœur et à se marier si l’occasion se présente.

En effet, l’animatrice ivoirienne souvent adulée pour son talent et sa beauté vient d’envoyer en message très fort à celui qui aura la chance de conquérir son cœur. « Juste un petit message matinal à mon futur mari…Chéri, voici comment je vais t’accueillir la première fois qu’on se verra », a-t-elle écrit en légende d’une vidéo dans laquelle elle débordait de joie alors qu’elle dansait sur une chanson d’origine nigériane.

Ce message montre clairement que Konnie est ouverte à une nouvelle relation et qu’elle est prête à accueillir son futur mari avec tout l’amour et l’affection qu’elle peut offrir. Récemment, l’animatrice de l’émission Life Week-end a même posé une condition pour l’homme qui voudrait bien l’épouse. « Celui qui essayera de me prouver qu’il est loyal, qu’il en vaut la peine, on va y aller, sinon ce n’est pas grave”, a expliqué Konnie Touré sur Live TV.

En attendant de trouver son prince charmant, Konnie Touré continue de s’épanouir dans sa carrière d’animatrice et de partager sa joie de vivre avec ses fans. Elle est une inspiration pour les femmes célibataires de tous âges qui cherchent à suivre leurs propres rêves et à trouver le bonheur.