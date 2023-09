« Mon fils a vécu dans la peur jusqu’à sa mort », la mère de MohBad rompt enfin le silence (vidéo)

- Publicité-

Mme Aloba, mère du regretté chanteur Ilerioluwa Aloba, alias MohBad, a enfin brisé le silence quelques jours après la mort prématurée de son fils. Dans une vidéo remplie d’émotion, elle a partagé des détails poignants sur les derniers jours de la vie de MohBad, réfutant les rumeurs selon lesquelles son fils était mentalement instable.

S’exprimant en yoruba, Mme Aloba a contredit les allégations selon lesquelles son fils aurait souffert de troubles mentaux. A l’en croire, le regretté rappeur vivait dans une constante appréhension au cours de ses derniers jours. « Mon fils travaillait dans le studio lorsque les autres garçons ont été arrêtés. Il n’était même pas à la maison lors de la visite des agents. À sa libération, MohBad m’a dit qu’on lui avait donné à boire, et à partir de ce jour, les choses ont commencé. Mon fils a vécu dans une peur perpétuelle jusqu’à sa mort. », a-t-elle déclaré.

Les ennuis de MohBad ont commencé après qu’il ait rejoint Marlian Music, la maison de disques dirigée par Afeez Fashola, alias Naira Marley. Mme Aloba a révélé que son fils avait été battu et maltraité par Naira Marley et ses associés, et qu’il avait même évité plusieurs apparitions publiques par crainte de les croiser.

Elle a poursuivi en exprimant son désarroi et son indignation face à la tragédie. « MohBad n’était pas malade mentalement. Je suis restée silencieuse parce que je n’avais pas le droit de parler jusqu’à présent. Il était marié et avait un fils. Comment peut-on qualifier une telle personne de folle ? »

Mme Aloba a plaidé pour que justice soit rendue à son fils et a appelé les Nigérians à se mobiliser en sa faveur. Elle a déclaré qu’elle avait des doutes depuis qu’il lui annoncé sa signature de contrat avec Naira Marley.

Pour rappel, La mort tragique de MohBad, survenue le 12 septembre à l’âge de 27 ans, a ébranlé l’industrie musicale nigériane et suscité des interrogations sur les circonstances de son décès. Les tensions entre MohBad et Naira Marley étaient de notoriété publique, culminant en une dispute publique en 2022, au cours de laquelle MohBad avait évoqué des menaces pesant sur sa vie.

