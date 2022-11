« Mon corps ne va pas bien », après Nathalie Koah, Mani Bella malade et hospitalisée (photo)

La chanteuse camerounaise Mani Bella ne sera pas au Qatar pour la coupe du monde 2022 en raison de sa santé qui s’est affaiblie depuis quelques jours.

« Ça ne va pas mes loves… Mon corps ne va pas bien! », a annoncé avec tristesse Mani Bella ce dimanche 20 novembre 2022. C’est pour cette raison que la chanteuse, qui alimente très souvent la polémique avant, pendant et après chaque match de son pays, n’est pas aux cotés des camerounais pour le mondial.

« Malheureusement je ne serai pas au Qatar car, la santé avant tout. Merci infiniment à la fecafoot pour la mobilisation à mon égard pour ce voyage hélas, après la finale de MützigSTAR mon corps a lâché... », a-t-elle expliqué.

Mani Bella est confiante que les autres artistes dépêchés par Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise de Football, Ténor , Diana Bouli et ben d’autres feront bien le relais des informations et soutiendront valablement les Valeureux Lions indomptables du Cameroun en prière et sur les réseaux avec la dernière énergie.

« Je prends quelques jours de repos Facebook afin de me remettre sur pied. Entre temps mes loves, restez sage et, soyez mes yeux partout ici sur Facebook svp…« , a-t-elle imploré.

Comme par coïncidence ou par pur hasard, Nathalie Koah, ex-compagne de Samuel Eto’o a également annoncé il y a quelques jours qu’elle est malade et hospitalisée. Or, elle fait également partie de ceux qui accompagnent les lions indomptables à chaque compétition footballistique.