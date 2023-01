Molare: l’artiste ivoirien aperçu avec une arme à feu aux côtés du roi 12 12, la toile en ébullition

Le boss du coupé-décalé Molare fait actuellement l’objet d’une grande polémique sur les réseaux sociaux. Pour cause, l’artiste ivoirien et entrepreneur s’est affiché avec une arme à feu.

C’est la nouvelle affaire qui défraie la chronique en ce début de semaine. Le célèbre artiste ivoirien et promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé ( Primud), Soumahoro Mauriféré connu populairement sous le nom de Molare, vient de déclencher une grosse polémique après avoir été aperçu avec une arme à feu, lors d’une virée festive.

Alors qu’il s’offrait une virée festive ce week-end aux côtés du milliardaire malien roi 12 12 actuellement en séjour en Côte d’ivoire, le patron de MGroup a préféré se déplacer avec une arme à feu. Dans une vidéo devenue virale sur la toile et parvenue à Bénin Web Tv, l’on peut voir l’arme en évidence derrière sa culote.

Répandue sur la toile telle une trainée de poudre, la vidéo a très vite suscité des réactions mitigées sur la toile. Si pour certains internautes le boss du coupé-décalé n’a pas le droit de s’afficher en public avec une arme à feu, d’autres par contre ont très vite fait de souligner qu’il a certainement un permis de port d’arme.

« Que chacun se souvienne qu’au lendemain de la crise post-électorale en 2012, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, prétextant la circulation de trop d’armes à feu, a, par arrêté, annulé tous les permis de port d’arme en cours de validité et suspendu la délivrance de nouveaux permis. À cette occasion, il a été décidé que chaque détenteur d’arme bénéficiaire d’un permis de port d’armes, devrait déposer son arme et son permis au service des armes et munitions de la DST. Vu qu’aucun arrêté n’a rapporté ledit arrêté, il convient de dire clairement que tous les détenteurs d’arme sont en infraction. Car aucun permis ne peut être considéré valable« , a rappelé un internaute.

Pour l’heure, Molare qui semble être très préoccupé par les préparatifs de ses 20 ans de carrière, n’a pas encore réagi face à cette nouvelle polémique.