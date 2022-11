Molaré: Après le showbizz, le boss du coupé-décalé débarque dans le football

Après avoir conquis le monde du showbizz Ivoirien, le célèbre artiste et entrepreneur Soumahoro Mauriféré alias Molaré pense déjà s’investir dans l’univers du football. Dans un post sur ses réseaux sociaux, le promoteur de MGroup a annoncé qu’il est désormais partenaire d’un club de football.

Classé aujourd’hui au premier rang des acteurs les plus influents du showbizz Ivoirien, le boss du coupé-décalé doit en partie sa notoriété à la création de son entreprise MGroup qui est considéré comme l’un des meilleurs organisateurs d’événements de grande envergure en Côte d’Ivoire.

Alors qu’il vise déjà une place de choix dans l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera en Côte d’Ivoire, Molare vient de faire une annonce très importante qui prouve qu’il compte désormais s’investir dans le monde du Football. Pour y arriver, l’artiste chanteur a décidé de commencer avec le football local.

« Nous sommes fiers d’être partenaires et sponsors de ADS Zikisso CLUB !!! Et nous leur souhaitons plein succès. MGROUP numéro 1 de l’évent !!! », a écrit sur sa page Facebook, l’ex-ami le chef d’entreprise et PDG de MGroup.

Pour rappel, ADS ZIKISSO est un club de Football amateur moderne qui se compose de trois catégories : Seniors, cadets et minimes. Les séniors de ce club participeront au championnat régional dont le coup d’envoi est prévu pour le 11 novembre prochain.