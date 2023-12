Mohammed Kudus: « Ma mère vendait du Tuo Zaafi pour prendre soin de nous »

- Publicité-

Le milieu de terrain de West Ham, Mohammed Kudus, est revenu sur son enfance au Ghana. Et le joueur des Black Stars a confié que sa mère vendait des mets dans les rues d’Accra pour subvenir aux besoins de la famille.

Mohammed Kudus a révélé qu’il tenait son éthique de travail de sa mère qui a travaillé dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et sœurs. Le milieu de terrain partage un lien fort avec sa daronne et l’a même emmenée à Londres après son transfert à West Ham United l’été dernier.

L’international ghanéen a déclaré que sa mère vendait dans les rues d’Accra, du Tuo Zaafi, un mets ghanéen à base de maïs ou de millet. Ceci, pour que lui et ses frères et sœurs puissent avoir le minimum.

« Ma mère vendait Tuo zaafi. Elle a mis son travail en jeu pour prendre soin de moi et de mes frères et sœurs. Mais maintenant, je ne la laisse plus faire ça », a déclaré Kudus à Guvna B dans une interview avec West Ham TV. « Mais si elle peut faire ça [travailler aussi dur], alors j’ai aussi beaucoup à faire pour qu’elle soit aussi à l’aise que possible« , a-t-il ajouté.

La star de West Ham a également révélé que la première chose qu’il avait faite après avoir signé un contrat professionnel avait été d’acheter une maison à sa mère. Le jeune meneur de jeu a déclaré que faire quitter sa génitrice de Nima, le bidonville où elle est née, reste l’une de ses plus grandes réussites.

« La faire quitter de Nima et lui donner sa propre maison. Je pense que c’est l’une des plus grandes réalisations dont elle est fière. La première chose que j’ai faite lorsque j’ai déménagé au Danemark a été de donner une maison à ma mère pour qu’elle puisse se sentir à l’aise », a-t- il déclaré.

« Je crois que c’est le besoin fondamental dans la vie ; se réveiller sans loyer mensuel [en tête] et tout ça. C’est donc la grande chose que j’ai pu faire pour elle« , a-t-il conclu.

Cette saison, Mohammed Kudus a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec West Ham, pour 9 buts et 1 passe décisive. Après 17 journées, les Hammers sont 8ès au classement en Premier League, à une longueur de Manchester United (7è) et à 7 unités du top 4, gardé par Manchester City.