Mohamed Bazoum dézingué sur internet pour avoir qualifié les autorités maliennes de criminel

Alors que l’ancien Premier ministre malien Soumeylou Boubeye Maiga, est décédé en prison, le président nigérien Mohamed Bazoum a jugé que cela était un assassinat dans une réaction sur les réseaux sociaux. Il a été immédiatement pris à partie par les internautes.

Le président nigérien Mohamed Bazoum, a qualifié le décès de l’ex PM du Mali Soumeylou Boubeye Maiga en détention, d’assassinat. « Je viens d’apprendre avec consternation la mort de Soumeylou Boubeye Maiga, ancien Premier ministre malien. Sa mort en prison rappelle celle du Président Modibo Keita en 1977. Je pensais que de tels assassinats relevaient d’une autre ère. Mes condoléances à sa famille et ses amis », a indiqué Bazoum sur twitter.

Cette réaction a suscité la colère de centaines d’internautes qui se sont prononcés en commentaire sur le twitte. Dans les commentaires, on peut entrevoir la colère de ces derniers suite à l’utilisation de l’expression « assassinat » utilisée par Bazoum. Des commentaires des plus acerbes aux modérés, presque tous étaient assez critiques de l’autorité nigérienne et à sa façon d’être toujours dans la provocation avec les responsables maliens. Bazoum a même bloqué certains internautes, qui ont souvent critiqué sa position contre le Mali.

Si Bazoum ne porte pas dans son cœur Assimi Goita et son équipe, on peut clairement en déduire que ce n’est pas parce que ces derniers lui ont fait quelque chose. La position de Bazoum en ce qui concerne le voisin malien semble plutôt évoluer selon la posture de Paris sur la question malienne. Plusieurs internautes assurent que Bozoum n’est que « la marionnette » d’Emmanuel Macron et qu’il ne fait que ce qu’on lui ordonne de faire de peur de ne pas rester au pouvoir.

Dans tous les cas, la déclaration du président nigérien Mohamad Bazoun n’est certainement pas de nature à créer un climat de bon voisinage avec le Mali alors même que les deux pays sont en proie à une insurrection djihadiste et que l’union de leurs forces est la clé pour en finir avec les terroristes. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger arrivent vraiment à coopérer dans le cadre de cette lutte, les terroristes devraient pouvoir être mis en déroute en quelques semaines. Mais entre ces pays, il y a sans surprise la France qui semble créer la division sciemment ou pas.