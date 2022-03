Modernisation du média public: « Il ne s’agit nullement de “tuer” l’ORTB », Jean-Philippe Abraham

Le Directeur général par intérim de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Jean-Philippe Erick Abraham, réagit à la « mort programmée de l’ORTB » annoncée suite à un article du magazine panafricain Jeune Afrique, Le premier responsable apporte des précisions sur les projets en vue pour la modernisation du média public.

Selon Jean-Philippe Erick Abraham, il a des réflexions en cours pour la refonte de la chaîne de télévision publique. Mais il n’est nullement question de « tuer l’ORTB ». Par ailleurs, il confirme que des experts séjournent au Bénin « pour évaluer les besoins et les formuler en matière de compétences, d’équipements à acquérir, de procédures de production et de diffusion, envisager, enfin, les formations et recyclages pour le personnel cible et une modernisation technique. Ainsi, plusieurs visites de sites et d’équipements ont été réalisées sans oublier les entretiens avec des travailleurs ciblés, la direction technique et la direction générale ».

Il ne s’agit donc nullement d’une chaîne destinée à « tuer » l’ORTB qui, contrairement à ce qu’il est écrit, bénéficie fortement du soutien du gouvernement béninois pour sa mise aux normes. Jean-Philippe Erick Abraham

Selon le Directeur général par intérim de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, l’article de Jeune Afrique contient des « affirmations graves et erronées ». C’est ainsi qu’il justifie sa réaction, qui apporte des clarifications sur le sujet.

Passage à la télévision numérique terrestre

Jean-Philippe Erick Abraham rappelle que le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) donne la possibilité de la création de plusieurs chaînes thématiques publiques. « L’objectif est de diversifier l’offre radiophonique et télévisuelle et de permettre au public d’avoir une gamme variée de programmes au choix », a-t-il précisé.

C’est dans cette logique que le gouvernement a envisagé de « transformer la chaîne des adolescents et jeunes Ado TV, sous tutelle du ministère des Sports, en une chaîne sportive aux standards internationaux. Le gouvernement a ainsi décidé d’acquérir des matériels de production, en lien avec les importants investissements et la grande vision du chef de l’État pour le développement des sports dans notre pays », informe Jean-Philippe Erick Abraham .