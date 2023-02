Mme Messi en bikini sous la neige: la vidéo enflamme la toile

La compagne de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, a passé le weekend à Barcelone où elle a fait la fête avec ses copines pour son 35è anniversaire. Les clichés de cette escapade en Espagne ont enflammé les réseaux sociaux.

Ce dimanche a été une journée mémorable pour Lionel Messi et les siens. En soirée, l’attaquant argentin a brillé lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille (3-0), en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.

Tandis que Messi accomplissait son exploit sportif, son épouse célébrait son trente-cinquième anniversaire à Barcelone, ville où ils ont vécu avant leur installation à Paris. Antonela Roccuzzo avait opté pour un petit goûter convivial entre amies, dans leur demeure catalane.

Parmi les convives, Daniella Semaan, compagne de Cesc Fabregas et amie proche de la célébrante, était présente aux côtés d’Elena Galera, compagne de Sergio Busquets, ainsi que Mariana Balbi, belle-sœur de Luis Suarez, dans un rassemblement chaleureux de l’entourage barcelonais.

Les amies d’Antonela Roccuzzo ont profité de cette occasion pour lui adresser leurs vœux d’anniversaire et partager quelques clichés de cette réunion intimiste. Daniella Semaan a, quant à elle, publié une vidéo où l’on peut voir les deux jeunes femmes, en maillot de bain, sortir d’une piscine d’eau chaude pour jouer dans la neige à la montagne.

Cette scène rappelle probablement la petite escapade de la famille Messi fin janvier, durant laquelle Mme Fabregas les avait rejoints.