MLS: Lionel Messi, seul en tête du classement des salaires

-Publicité-

La MLS a dévoilé le salaire de chaque joueur des équipes du championnat nord-américain. Et sans surprise, Lionel Messi est seul en tête du classement.

Avec ses 20 millions de dollars annuels (19,4M€) en salaire, Lionel Messi gagne d’argent plus que la plupart des équipes de la MLS. C’est ce que révèle le classement de l’association des joueurs (MLSPA) du championnat nord-américain qui a dévoilé le salaire de chaque joueur des équipes. Dans cette liste, l’attaquant de l’Inter Miami est seul en tête avec une rémunération supérieure à 24 budgets de salaires de clubs étasuniens.

Du même Pays:

Derrière la Pulga, on retrouve l’ancien joueur de Naples, Lorenzo Insigne, qui émarge à 15,4 millions de dollars annuels (14,6M€) sous les couleurs du Toronto FC. Derrière, on note une pléiade d’anciennes stars du football européen, avec des salaires beaucoup plus bas que les deux premiers.

Le Suisse Xherdan Shaqiri de Chicago est à 8,1 millions de dollars (7,7M€), le Mexicain Chicharito des Los Angeles Galaxy est à 7,4 millions de dollars (7M€) et l’Italien Federico Bernardeschi de Toronto est à 6,2 millions de dollars (5,9M€).

Encore plus bas dans le tableau, on retrouve notamment les anciens coéquipiers de l’attaquant argentin au Barça, Jordi Alba et Sergio Busquets, qui touchent chacun 2 millions de dollars en salaire.

Le classement des salaires en MLS: