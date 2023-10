MLS: Lionel Messi nommé pour le titre de « révélation de l’année »

-Publicité-

Lionel Messi fait partie des trois finalistes pour le titre de « révélation de l’année » en MLS. L’argentin est en course avec Giorgos Giakoumakis et Eduard Lowen.

Première récompense individuelle pour Lionel Messi en MLS? L’attaquant de l’Inter Miami est en lice pour le titre de « Newcomer of the year », une distinction qui récompense la recrue de l’année dans le championnat nord américain. Auteur de 6 matchs disputés pour un but et 2 passes décisives, la Pulga a été nommée pour cette récompense de ses performances avec l’Inter Miami, qui a failli se qualifier pour les playoffs en MLS.

Du même Pays:

Mais pour soulever le trophée, le joueur de 36 ans va devoir écarter des montagnes, aux statistiques plus impressionnantes que celle de l’ex-capitaine du Barça. L’attaquant de l’Atlanta United Giorgos Giakoumakis (17 buts en 21 matches) et le milieu de St. Louis City Eduard Lowen (7 buts et 10 passes décisives) sont en effet les deux candidats en course pour le prix individuel.