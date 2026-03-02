Benin Web TV
MLS: l’Inter Miami renverse Orlando, Messi signe un doublé

Balayé d’entrée par le LAFC (3-0), l’Inter Miami a relevé la tête avec caractère en dominant Orlando (4-2), dimanche, lors du derby floridien en MLS. Un succès acquis au terme d’un scénario renversant, après une première période totalement à l’avantage des visiteurs.

Menés 2-0 à la pause, l’Inter Miami a renversé Orlando grâce à un doublé décisif de Lionel Messi, relançant ses ambitions en MLS après une première journée ratée.

Balayé d’entrée par le LAFC (3-0), l’Inter Miami a relevé la tête avec caractère en dominant Orlando (4-2), dimanche, lors du derby floridien en MLS. Un succès acquis au terme d’un scénario renversant, après une première période totalement à l’avantage des visiteurs.

Menés 2-0 à la pause, les champions en titre semblaient encore convalescents. Mais au retour des vestiaires, la formation floridienne a affiché un tout autre visage. Plus agressifs dans les duels, plus justes techniquement, les hommes de Miami ont progressivement inversé la dynamique d’une rencontre qui leur échappait.

Figure de proue de cette rébellion : Lionel Messi. L’Argentin a débloqué son compteur cette saison en inscrivant un doublé déterminant. D’abord d’une frappe précise à l’entrée de la surface pour relancer les siens, puis sur un coup franc magistral en fin de rencontre pour parachever la remontée.

Déjà leader technique incontesté la saison passée, le champion du monde a rappelé qu’il restait l’homme des grands rendez-vous. Cette victoire permet à l’Inter Miami de se repositionner au classement (7e) et d’aborder avec davantage de sérénité le déplacement à venir sur la pelouse de DC United, ainsi que les prochaines échéances continentales.

