Miss World 2026 : Indira Ampiot qualifiée pour le Top 40 après sa victoire au Top Model Europe

Indira Ampiot, représentante de la France à Miss World 2026, a remporté le Top Model Europe jeudi 27 août à Nha Trang, au Vietnam, selon TF1 Info et le média vietnamien Dân trí, un résultat qui lui assure une qualification directe pour le Top 40 du concours.

Le règlement 2026 publié par Miss World prévoit qu’une gagnante par continent dans cette épreuve rejoint automatiquement le Top 40, tandis que la lauréate générale du Top Model accède ensuite au Top 20. L’organisation avait déjà retenu 40 candidates lors d’un premier tour organisé le 18 août à Hải Phòng, avant une finale disputée le 27 août à Nha Trang.

La finale Top Model réunissait 60 candidates issues des phases précédentes. TF1 Info a également indiqué que la tenue blanche portée par Indira Ampiot avait été distinguée par le Fashion Designer Award pour l’Europe au cours de la même soirée.

Née le 19 septembre 2004 à Basse-Terre, en Guadeloupe, Indira Ampiot a été désignée Miss World France 2026 le 18 mai. Elle représentera la France jusqu’à la finale de Miss World, programmée le 5 septembre 2026 à Nha Trang.