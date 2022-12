Miss Togo 2023: Abla Ekui Chimène Moladja élue reine de la beauté togolaise

Miss Régionale Kara, Abla Ekui Chimène Moladja est élue Miss Togo 2023. C’est au cours d’une cérémonie riche en couleur tenue samedi au Palais des Congrès de Lomé.

Abla Ekui Chimène Moladja est la nouvelle reine de la beauté togolaise. La jeune femme âgée de 23 ans a été élue Miss Togo 2023 au cours d’une cérémonie tenue dans la nuit du samedi à dimanche 11 décembre au Palais des Congrès de Lomé.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Candidate n°19 sur 25 en lice, l’étudiante en 2ème Année Technique de Commercialisation a gravi toutes les échelons ou plutôt les différentes apparitions des candidates, entre autres en tenue de ville, tenue de vérité ou encore en tenue traditionnelle, pour atteindre le sommet. Elle succède donc à à Tossou Adjo Jacqueline, Miss Togo 2022.

« Je suis très contente et très émue. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont soutenu de près ou de loin. J’irai dans le même sens que ma prédécesseur, parce que la femme est l’avenir, elle a besoin d’un soutien », a déclaré la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise, rapportée par Togoweb. A noter que les candidates No 22 Senouvor Sarah et Numero 8 Dovi Perla Penuelle, ont fini respectivement, première et deuxième dauphine.

Élue pour un mandat d’un an, la nouvelle reine de la beauté togolaise aura pour mission, entre autres, de représenter le Togo lors des divers concours de beauté internationaux. Elle devra également mettre en oeuvre un programme social avec le concours du sponsor officiel de l’élection et du Comité Miss Togo.