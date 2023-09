Miss Monde 2023 : Mylène Djihony, Miss Côte d’Ivoire, à la conquête de la couronne

- Publicité-

Après son élection en tant que Miss Côte d’Ivoire 2023, la jolie Mylène Djihony va vaillamment représenter la Côte d’Ivoire à l’élection Miss Monde de décembre prochain à Srinagar en Inde. Elle a rendu l’information publique à travers une publication sur sa page Facebook.

La 71eme édition du concours de beauté Miss Monde se tiendra le vendredi 08 décembre 2023 à Srinagar en Inde. Et cette année, la belle Mylène Djihony, Miss Côte d’Ivoire 2023 a la lourde charge de représenter son pays. Cette bonne nouvelle a été annoncée par la Reine de beauté à travers une publication sur sa page Facebook dans la soirée de ce jeudi 21 septembre 2023. « J’ai le plaisir de vous annoncer que je participerai officiellement à la prochaine édition du concours Miss World. J’ai été touchée en voyant votre enthousiasme à l’idée de me voir représenter notre pays à cette compétition, et cela m’a réconforté car j’ai su que je n’étais pas seule. Ceci marque un commencement et le début d’une aventure passionnante que j’aborde en toute sérénité, car je vous ai, vous, cette nation formidable qui a cru en moi dès mon élection et qui continue de me témoigner son soutien au quotidien », écrit-elle.

Elle a poursuivi en ajoutant : « L’éléphant (notre emblème) est silencieux et doux mais il impose le respect dans toute la forêt. Le blanc (Couleur que j’arbore) est pur mais il parvient à éradiquer toute forme de ténèbres. Cela pour dire que face aux challenges, la sérénité et la douceur l’emportent toujours ! Je compte sur vous et vos prières pour qu’ensemble, main dans la main, nous écrivions ce nouveau chapitre de notre histoire, empreint d’orange, de blanc et de vert, fières représentations de notre pays ».

- Publicité-

Pour conclure son texte, elle a invité la population ivoirienne à la soutenir : « Merci de porter votre amie, votre sœur et votre enfant que je suis, par vos encouragements et votre soutien indéfectible ! ».

Pour rappel, au cours du mois de mars 2022, au Coliseo José Miguel Agrelot, à San Juan, à Porto Rico, la Côte d’Ivoire était fortement représentée à la 70eme cérémonie de Miss Monde. Et durant ce concours de beauté, dont le sacre a été porté par la polonaise Karolina Bielawska, Olivia Yacé , Miss Côte d’Ivoire 2021, est montée sur le podium pour porter l’écharpe de la deuxième dauphine. Elle a aussi occupé fièrement le rang Miss Monde Afrique.

- Publicité-

Articles similaires