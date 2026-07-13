Miss France 2027 : qui est Sandra Justine, la nouvelle Miss Guyane

Miss France demeure un rendez-vous emblématique de la fin d’année en France, mêlant tradition et modernité depuis sa création en 1920. Compte tenu de l’importance médiatique et culturelle de ce concours de beauté, l’élection annuelle mobilise l’attention des Français et des territoires d’Outre-mer. C’est dans ce cadre prestigieux que Hinaupoko Devèze, étudiante en psychologie originaire de Tahiti, a été couronnée Miss France 2026 le 6 décembre 2025, au Zénith d’Amiens. Cet événement retransmis en direct sur TF1 rassemble des millions de téléspectateurs chaque année. Depuis son sacre, Hinaupoko Devèze s’est engagée pleinement dans son rôle, enchaînant voyages, rendez-vous officiels et engagements variés, confirmant ainsi l’ampleur de ses responsabilités en tant qu’ambassadrice de l’élégance française.

Le 11 juillet 2026, à plus de 7000 kilomètres de Paris, Hinaupoko Devèze a honoré sa fonction en se rendant en Guyane, non pas pour un séjour touristique, mais pour participer à deux événements majeurs. Elle a d’abord tenu une séance de dédicaces destinée aux habitants locaux avant de présider la cérémonie d’élection de Miss Guyane 2027 au Progt de Matoury. Neuf candidates étaient en lice lors de cette soirée, organisée dans un cadre festif et haut en couleurs, témoignant de l’importance régionale du concours. Après plusieurs heures de performance et d’émotion, la couronne a été attribuée à la candidate numéro 8, Sandra Justine, qui devient ainsi la troisième représentante ultramarine à intégrer le cercle des prétendantes au titre national pour l’élection de décembre 2026.

Miss France 2027 : Sandra Justine, une nouvelle ambassadrice engagée pour la Guyane

Sandra Justine, âgée de 23 ans, est originaire de Kourou, ville emblématique de la Guyane. Mesurant 1,77 mètre, elle exerce la profession d’infirmière coordinatrice en petite enfance, un métier qui souligne déjà son engagement social et humain. À l’annonce de son sacre, Sandra n’a pas caché son émotion : « Je suis heureuse de pouvoir représenter la Guyane à l’échelle nationale. Ça a été beaucoup de travail pendant plusieurs mois. Je suis fière de moi, je suis fière d’avoir réalisé ce parcours », a-t-elle déclaré lors d’une vidéo relayée par Guyane La 1ère sur Instagram.

Au-delà de son rôle dans le concours de beauté, Sandra Justine souhaite mettre en lumière un combat personnel précieux : la sensibilisation à la dyslexie. Confrontée dans son enfance à cette difficulté d’apprentissage, elle considère aujourd’hui que cette épreuve constitue une force. Elle a affirmé vouloir utiliser sa visibilité pour « sensibiliser sur ce sujet, car nos parcours ne sont pas des limites, elles peuvent devenir nos plus belles forces ». Ce message reflète une volonté d’engagement et un désir d’apporter une dimension plus sociale à sa mission de Miss Guyane.

Depuis la création du concours Miss France, une seule Miss Guyane, Alicia Aylies, avait remporté le titre national, en 2017. La nomination de Sandra Justine vient s’inscrire dans cette continuité et ajoute une nouvelle page à l’histoire des candidates ultramarines, témoignant d’une présence renforcée de ces régions lors de l’élection principale qui se déroulera en décembre 2026. Cette élection de Miss Guyane est la neuvième étape régionale validée dans le parcours qui conduira à l’élection de la prochaine Miss France.

Par ailleurs, un calendrier détaillé des élections régionales se poursuit jusqu’à la fin septembre 2026, avec des dates établies pour les élections de Miss Guadeloupe, Corse, Provence, Nouvelle-Calédonie, Côte d’Azur, Saint-Martin Saint-Barthélemy, Languedoc, Réunion, Mayotte, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Limousin, Franche-Comté, Lorraine, Picardie, Auvergne, Rhône-Alpes, Île-de-France, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais. Chaque étape élit une candidate régionale destinée à participer à l’élection nationale, renforçant la diversité et la représentativité territoriale du concours Miss France. Ces élections sont organisées dans des lieux symboliques comme le Palais des Sports du Gosier, le zoo d’Amnéville ou encore le Château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn, témoignant de l’importance accordée à chaque région.