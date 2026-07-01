Miss France 2027 : Leia Diard, la sublime Tahitienne, succède à Hinaupoko Devèze

Leia Diard, 22 ans, enseignante de danse traditionnelle tahitienne et diplômée d’une licence en administration économique et sociale, a été élue Miss Tahiti 2026 le 26 juin 2026 lors d’une cérémonie organisée dans les jardins de la mairie de Pirae, en Polynésie française. Elle succède à Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025 et Miss France 2026, qui lui a remis sa couronne en personne au terme d’une soirée réunissant dix candidates.

La cérémonie, construite autour d’un spectacle rendant hommage aux déesses polynésiennes, a vu les candidates défiler en tenues traditionnelles et en costumes représentant des oiseaux emblématiques de la Polynésie. Née d’une mère polynésienne et d’un père métropolitain, Leia Diard a grandi entre Tahiti et la France hexagonale et enseigne le ‘Ori tahiti, une danse traditionnelle, sur l’île mais aussi à l’international et en milieu carcéral. Elle a choisi de défendre la cause de l’endométriose lors de son parcours de miss, une maladie dont sa mère est atteinte.

Leia Diard intègre la liste des 31 candidates présélectionnées pour l’élection de Miss France 2027, dont la cérémonie nationale est prévue en décembre 2026 et sera diffusée en direct sur TF1. En tant que représentante de la Polynésie française, elle succède à une candidate très attendue : Hinaupoko Devèze avait remporté Miss France 2026 en décembre 2025, devenant ainsi la première Miss Tahiti à décrocher la couronne nationale depuis Mareva Galanter en 1999.

Une transmission symbolique

Hinaupoko Devèze, revenue à Tahiti après un long voyage depuis la métropole et douze heures de décalage horaire, avait déclaré avant la cérémonie vouloir « accompagner et conseiller » les candidates de la nouvelle promotion. C’est elle qui a posé la couronne sur la tête de Leia Diard, marquant la transmission du titre régional qu’elle avait elle-même remporté l’année précédente.

« Je savais que rien n’était acquis mais j’ai donné le meilleur de moi-même », a déclaré Leia Diard après sa victoire. La nouvelle Miss Tahiti a également mis en avant les valeurs culturelles qui lui ont été transmises par sa mère : « Grandir entre la France et Tahiti m’a forgée en tant que jeune femme, et m’a surtout rapprochée de mon identité polynésienne. »

L’élection nationale de Miss France 2027 désignera la successeure d’Hinaupoko Devèze parmi les 31 représentantes régionales. La date exacte de la cérémonie n’avait pas encore été annoncée par la société Miss France au moment de la publication de cette dépêche.