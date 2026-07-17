Miss France 2027 : Julia Désirée élue Miss Guadeloupe à 20 ans

Le concours Miss France, véritable institution française et événement télévisé suivi par des millions de téléspectateurs chaque année, continue de susciter un engouement considérable à travers l’Hexagone et les territoires d’outre-mer. Dès la soirée du 6 décembre 2025, Hinaupoko Devèze a été sacrée Miss France 2026 lors d’une cérémonie organisée au Zénith d’Amiens. Originaire de Tahiti, cette jeune femme âgée de 24 ans, diplômée en psychologie, bénéficie désormais d’une année de règne riche en engagements, déplacements et apparitions publiques. Soutenue par sa marraine Camille Cerf, ancienne Miss France, Hinaupoko a entamé son mandat dans un contexte mêlant retombées médiatiques et responsabilités associatives. Mais, fidèle au cycle traditionnel de cette compétition, son règne s’achèvera en décembre 2026 avec l’élection de sa successeure.

Dans cette dynamique, les élections régionales se multiplient depuis le printemps 2026, permettant aux prétendantes de toute la France et des territoires ultramarins de tenter leur chance pour représenter leur région au concours national. À ce jour, dix Miss régionales ont déjà été élues, notamment en Centre-Val de Loire, Aquitaine, Normandie, Bourgogne, Martinique, Alsace, Tahiti, Roussillon, Guyane et, plus récemment, en Guadeloupe.

Le jeudi 16 juillet 2026, le Palais des sports et de la culture du Gosier, en Guadeloupe, a accueilli l’élection de la nouvelle Miss Guadeloupe 2027. Parmi dix candidates âgées de 17 à 27 ans, c’est la numéro 5, Julia Désirée, qui a su convaincre le jury et le public. Elle succède ainsi à Naomi Torrent, qui avait brillé l’an passé en obtenant la troisième dauphine lors de l’élection Miss France 2026.

Miss France 2027 : un aperçu des reines de beauté régionales et zoom sur Julia Désirée, nouvelle Miss Guadeloupe

Originaire des Abymes, Julia Désirée, 20 ans, n’a pu retenir ses émotions lors de son sacre, déclarant à Guadeloupe la 1ère : « Je suis sous le choc mais je suis très heureuse et très émue à la fois. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m’ont soutenue car grâce à elles, je suis ici ce soir. » Conseillère en parfumerie et en cosmétiques, métier qu’elle affectionne particulièrement, Julia perçoit sa fonction professionnelle comme un moyen de valoriser et renforcer l’estime personnelle des femmes, un lien évident avec son engagement.

Au-delà de son activité professionnelle, Julia Désirée s’investit dans la prévention et la sensibilisation aux violences faites aux femmes, une cause qui lui tient à cœur et qu’elle souhaite porter avec détermination durant son mandat régional. La nouvelle Miss Guadeloupe se distingue aussi par un tatouage visible sur son bras droit, portant une inscription en deux lignes dont le sens n’a pas été dévoilé pour l’instant.

Avec le parcours de Julia Désirée, la Guadeloupe espère revivre les jours de gloire connus grâce à Indira Ampiot, Miss Guadeloupe couronnée Miss France il y a quatre ans. Depuis, les élections régionales continuent de rythmer la préparation de l’élection nationale prévue pour décembre 2026.

Le calendrier des élections régionales s’étend sur plusieurs mois, avec des rendez-vous programmés dans toute la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer. Après la tenue de la majorité des élections printanières et estivales, plusieurs prochaines sélections sont annoncées : Miss Corse (23 juillet 2026), Miss Provence (24 juillet 2026), Miss Nouvelle-Calédonie (25 juillet 2026), Miss Côte d’Azur (26 juillet 2026), Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy (1er août 2026), Miss Languedoc (7 août 2026), Miss Réunion (22 août 2026), Miss Mayotte (29 août 2026), Miss Poitou-Charentes (4 septembre 2026), Miss Midi-Pyrénées (5 septembre 2026), Miss Limousin (6 septembre 2026), Miss Franche-Comté (11 septembre 2026), Miss Lorraine (12 septembre 2026), Miss Picardie (13 septembre 2026), Miss Auvergne (18 septembre 2026), Miss Rhône-Alpes (19 septembre 2026), Miss Île-de-France (20 septembre 2026), Miss Bretagne (25 septembre 2026) et Miss Nord-Pas-de-Calais (26 septembre 2026).