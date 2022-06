Miss estudiantine: l’organisateur poursuivi pour proxénétisme, harcèlement s3xuel et escroquerie

Les organisateurs de concours de beauté épinglés seront jugés le 28 juin 2022. Ils sont poursuivis sans mandat, mais de lourdes accusations pèsent sur eux.

Dans le lot des organisateurs de concours Miss poursuivis par la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme (Criet), on retrouve le promoteur de « Miss estudiantine » sur qui pèse une panoplie d’accusations. Selon Frison radio, il est reproché à l’intéressé des faits de proxénétisme, harcèlement s3xuel, escroquerie et menace verbale de mort.

D’un autre côté, les organisateurs de « Miss Cotonou », « Miss tourisme » et « Miss intercontinental Bénin » sont poursuivis pour escroquerie via internet. Tous les mis en cause dans ce dossier sont poursuivis sans mandat.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, environ 6 millions de francs CFA avaient été saisis par la police. Ces sous auraient été collectés à travers les votes en ligne.