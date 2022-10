Miss Espoir « vomie » par son entourage ? Son triste message alerte la toile

La chanteuse béninoise Miss Espoir publié sur sa page Facebook, un triste message dans lequel elle dénonce de façon subtile le comportement peu plaisant de son entourage.

Miss Espoir semble être au bord de la dépression. La chanteuse et interprète du célèbre tire à succès « Maman dagbé » a crié son ras-le-bol contre son entourage dont elle n’a visiblement pas le soutien. « Je dois être une mauvaise personne pour être autant vomie par la majorité (plus de 90%) de mon entourage professionnel et amical », a lâché l’artiste sur sa page Facebook.

Selon les complaintes de la chanteuse, elle est rejetée par des personnes pour qui, elle est capable de donner sa vie afin qu’elles soient heureuses. « Le pire est que je ne leur ai donné que de l’amour, la sincérité, la considération et le respect. Mais je ne suis pas Vomie par mon Dieu et c’est tout ce qui compte. Eh oui, il faut être hypocrite et manipulateur pour plaire… », ajoute Miss Espoir qui n’a pas caché sa déception.

La chanteuse s’est par la suite empressée de supprimer le message en raison des commentaires très désobligeants de certains internautes qui lui reprochent de trop de plaindre pour le regard des autres.

« Nous qui t’aimons sommes aussi nombreux Miss, c’est juste que tu te concentres trop sur ceux qui te dénigrent. Oublie-les et vis ta vie, car tu es un exemple pour de nombreuses personnes », a réagi un internaute. Pour un autre, seules les personnes qui ont une belle âme et inéluctablement pure vivent de telles situations.