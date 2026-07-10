Mimie Mathy : malgré ses difficultés à marcher, elle fête son anniversaire entourée dans sa maison du Vaucluse

Le 8 juillet dernier, Mimie Mathy, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a célébré ses 69 ans dans l’intimité et la bienveillance de ses proches dans sa résidence provençale située à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. Malgré ses récentes difficultés à marcher qu’elle a dévoilées avec honnêteté, la comédienne reste active et déterminée à profiter des instants précieux entourée de ses amis et de sa famille. Quelques images de cet anniversaire chaleureux ont circulé sur les réseaux sociaux, offrant un rare aperçu de cette soirée pleine de convivialité.

Depuis plusieurs années, Mimie Mathy a fait de sa maison en Provence un refuge loin de l’agitation parisienne, un lieu qu’elle partage avec son mari Benoist Gérard. La région occupe une place importante dans sa vie, notamment parce que sa sœur y réside également depuis de nombreuses années. Cet attachement familial s’est transformé en un véritable choix de vie, avec une demeure nichée au cœur des vignes offrant une vue charmante sur la campagne alentour, ainsi que sur le château comtal emblématique de Vaison-la-Romaine. Cet environnement paisible est propice à des retrouvailles chaleureuses, comme ce fut le cas lors de l’anniversaire de la comédienne.

Un anniversaire célébré dans la joie et la sérénité entourée d’amis proches

Vanessa Demouy, actrice et amie de Mimie Mathy, s’est fait le relais de cette fête sur Instagram, partageant une story qui montre l’ambiance conviviale de la soirée. Sur la photo diffusée, Mimie Mathy apparaît souriante et pleine de vie, entourée de son époux Benoist Gérard et de plusieurs personnes proches, telles que l’actrice Laurence Katché, le réalisateur Patrick Malakian, Stéphanie Labi Malakian, Stéphane Bousboa ainsi que Linda Lovelig. Ces visages familiers témoignent d’un cercle d’amitiés solides et fidèles autour de la comédienne, même dans les moments où sa santé l’impose à de nouvelles réalités.

En légende, Vanessa Demouy a exprimé sa joie d’avoir partagé ce moment : « Encore une belle soirée hier !!! Retrouver des amis et faire de belles rencontres. » Elle a également adressé ses vœux à Mimie Mathy, lui souhaitant un « joyeux anniversaire » avec une émotion empreinte de tendresse. Cette célébration illustre la capacité de Mimie Mathy à rester entourée et soutenue, même lorsqu’elle doit composer avec des pertes d’autonomie.

Dans les jours précédant son anniversaire, Mimie Mathy avait fait part publiquement de son état de santé. Lors du concert annuel des Enfoirés, où elle est apparue en fauteuil roulant, la comédienne avait déclaré avec beaucoup de franchise qu’elle éprouve désormais d’importantes difficultés à marcher. Elle avait indiqué ne presque plus pouvoir se déplacer à pied, tout en affichant une volonté ferme de continuer à exercer sa carrière et à mener sa vie avec autant de normalité que possible.

Cet engagement à ne pas se laisser définir par ses contraintes physiques est manifeste dans sa présence lors de ces moments festifs, où elle semble puiser force et joie au contact de ses proches. Chaque instant partagé est pour elle un témoignage de résilience, dans un quotidien qu’elle souhaite vivre pleinement malgré les défis.