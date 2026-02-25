Mimie Mathy : fou rire sur le plateau de TBT9 et exclusion d’un membre du personnel

TBT9 a basculé dans l’imprévu ce mardi 24 février 2026 : une chronique dédiée à Mimie Mathy a déclenché un fou rire général sur le plateau, obligeant l’animateur Cyril Hanouna à demander à un membre du staff de quitter temporairement les lieux pour tenter de rétablir le calme en direct.

TBT9 a basculé dans l’imprévu ce mardi 24 février 2026 : une chronique dédiée à Mimie Mathy a déclenché un fou rire général sur le plateau, obligeant l’animateur Cyril Hanouna à demander à un membre du staff de quitter temporairement les lieux pour tenter de rétablir le calme en direct.

La séquence est survenue pendant la rubrique people animée par Fabien Lecoeuvre, qui évoquait un parallèle entre Mimie Mathy et Pamela Anderson autour d’un recours à la réduction mammaire. Lecoeuvre s’appuyait notamment sur une interview donnée en 2019 par l’actrice de Joséphine, ange gardien à Télé Star, où elle expliquait avoir eu recours à une réduction mammaire et se disait, avec autodérision, qu’elle avait renoncé à des interventions plus lourdes « parce que c’était un trop gros chantier ».

La tonalité légère de l’extrait et les commentaires qui ont suivi ont rapidement désarmé la tenue de l’émission : des rires discrets ont laissé place à une hilarité collective qui a rendu la poursuite normale de la chronique difficile, malgré les tentatives de l’équipe pour retrouver son sérieux.

Plateau perturbé par un fou rire collectif

Au fil de la montée du rire, les regards complices et les gestes des chroniqueurs ont illustré l’impossibilité de contenir l’hilarité. Certains masquaient leur réaction derrière des fiches ou des verres d’eau, d’autres riaient ouvertement. Face à cette situation, Cyril Hanouna a tenté d’imposer le calme en s’adressant au plateau : « Oh ! On se calme ! », mais sans résultat immédiat.

Un élément extérieur au tour de table a fini par attirer l’attention : en coulisses, Lionel Tim — ancien membre du groupe Link-Up, désormais chauffeur de salle de l’émission — riait lui aussi, visiblement surpris par la contagion. Le rôle du chauffeur de salle consiste à animer le public, rythmer les applaudissements et entretenir l’énergie du plateau ; ici, son hilarité participait à la dérive générale de la séquence.

Pour rétablir un cadre de travail, l’animateur a donc adressé une consigne ferme à son collaborateur : « Lionel, tu sors ». La demande, prononcée sur le ton de l’autorité, visait à retirer momentanément la source extérieure d’hilarité afin que l’émission puisse reprendre son cours.

