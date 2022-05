Miel : 06 astuces infaillibles pour reconnaitre le faux du vrai

Les pratiques sont de nos jours, parfois douteuses pour vendre toujours plus, ou augmenter les rendements et les profits. Ainsi, certains miels ne sont que des faux, des miels artificiels constitués en grande partie d’eau, d’édulcorants, de colorants et même de sirop de glucose. Comment reconnaître le miel naturel du faux miel ?

Naturellement sucré et plein de vertus, le miel s’est vite imposé comme une alternative aux produits raffinés. Malheureusement, certains commerçants, grâce à divers procédés détériorent sa qualité pour plus de rentabilité, ou en font de contrefais. Cet article vous donne des astuces pour déceler le vrai miel du faux.

Pour donc facilement détecter le faux du vrai miel, il faut :

Ajoutez quelques gouttes d’iode dans un verre d’eau et versez ensuite du miel. Si votre miel devient bleu, il a été mélangé avec de la fécule de maïs. Additionnez quelques gouttes de vinaigre dans un mélange d’eau et de miel. Si vous voyez de la mousse, votre miel a été contaminé avec du plâtre. Brûlez le miel avec du phosphore ou une allumette peut montrer si c’est un miel pur ou pas car si ça s’enflamme, il est pur ! Prenez un verre d’eau et placez une cuillère de miel dedans. Si le miel ne se dissout pas, il est pur car le faux miel se dissout dans l’eau. Déposer un peu de miel sur un torchon blanc. Si une fois rincé, une tache apparaît, c’est qu’il s’agit du faux miel enrichi en colorant alimentaire : le vrai ne tache jamais Lorsqu’il est versé dans un récipient avec le jaune d’œuf seul et que le mélange est fait, le jaune d’œuf semble cuit. Par contre avec le faux, il n’y a aucun effet.