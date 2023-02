Mickaël Jackson: son neveu Jaafar va ressusciter la pop star au grand écran

Jaafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, jouera le rôle de la pop star dans un nouveau film sur la vie de l’artiste américain.

Bonne nouvelle pour les fans de Mickaël Jackson. La star planétaire fera bientôt son retour sur les écrans. Il s’agit en fait d’un film qui va retracer la vie de la pop star. Le biopic intitulé « Simply Michael » sera réalisé par Antoine Fuqua pour Lionsgate. C’est Jaafar Jackson, le neveu de Mickael, qui incarnera l’artiste américaine. Jaafar est le fils de Jermaine Jackson, le frère de Michael et membre des Jackson 5.

« Fier d’annoncer @jaafarjackson dans le rôle de Michael, l’événement cinématographique qui explore le parcours de l’homme qui est devenu le roi de la pop », a écrit Fuqua dans un post sur son compte Instagram.

Dans un message sur Twitter, Jaafar a également exprimé son enthousiasme à l’idée d’être choisi pour le nouveau film. « Je suis humble et honoré de donner vie à l’histoire de mon oncle Michael. À tous les fans du monde entier, à bientôt », a-t-il écrit.

Le biopic détaillera les hauts et les bas de la vie de Jackson, y compris ses performances les plus emblématiques qui l’ont amené à devenir l’un des « plus grands artistes de tous les temps ».

Jaafar chante depuis l’âge de 12 ans. Il a sorti son premier single original « Got Me Singing » en 2019. L’artiste de 26 ans a fait des reprises musicales de chanteurs comme Sam Cooke et Marvin Gaye. Son rôle dans ce biopic sera le premier du musicien au grand écran.