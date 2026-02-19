Michel Drucker recadre Isabelle-Morini Bosc après une énorme boulette en interview

Isabelle Morini-Bosc a choisi la plateforme Twitch pour lancer son nouveau format IsaTVLive le 8 février, accueillant parmi ses premiers invités une figure emblématique de la télévision française, Michel Drucker , dont la venue a été marquée par une erreur de nom commise par la journaliste. La séquence, relayée sur la chaîne de Morini-Bosc et prévue pour être visible ensuite sur YouTube, a suscité une réaction spontanée sur le plateau et relance l’attention médiatique sur le démarrage de cette nouvelle aventure numérique.

Isabelle Morini-Bosc a choisi la plateforme Twitch pour lancer son nouveau format IsaTVLive le 8 février, accueillant parmi ses premiers invités une figure emblématique de la télévision française, Michel Drucker, dont la venue a été marquée par une erreur de nom commise par la journaliste. La séquence, relayée sur la chaîne de Morini-Bosc et prévue pour être visible ensuite sur YouTube, a suscité une réaction spontanée sur le plateau et relance l’attention médiatique sur le démarrage de cette nouvelle aventure numérique.

À 70 ans, la journaliste multiplie les changements professionnels et personnels depuis 2025. Le 7 mars 2025, elle a perdu son compagnon Alain, décédé des suites d’une leucémie. Le 31 octobre de la même année, elle a quitté RTL après trente ans de collaboration ; elle officie par ailleurs comme chroniqueuse de l’émission « Tout beau tout neuf » sur W9. Dans ce contexte, IsaTVLive apparaît comme une nouvelle étape dans sa carrière, conçue pour des échanges en direct « autour de la TV, des médias, et de tous les sujets » avec des invités hebdomadaires, selon sa présentation.

La chaîne IsaTVLive a publié, pour l’heure, trois vidéos. Isabelle Morini-Bosc a expliqué son choix de Twitch par la volonté d’explorer un medium de direct plus interactif après des décennies à la télévision et à la radio : « Après des années de direct en TV et en radio, je me lance enfin sur Twitch ! Venez échanger avec mon invité et moi chaque semaine », a-t-elle écrit. Parmi les premières rencontres filmées, Bernard Montiel a été l’invité du 14 février, et la venue de Michel Drucker a précédé celle de Montiel.

Michel Drucker, premier invité : le couac sur le plateau

Pour son premier entretien en direct sur IsaTVLive, Isabelle Morini-Bosc a convié Michel Drucker, présentateur notamment connu pour l’émission « Vivement dimanche ». Au cours de l’échange, Michel Drucker est revenu sur plusieurs éléments de sa carrière et de sa vie professionnelle, évoquant notamment certains regrets : ne pas avoir eu l’occasion d’interroger le général de Gaulle et de ne pas avoir commenté en direct la Coupe du monde 1998 remportée par l’équipe de France.

Le présentateur a aussi abordé des moments plus personnels et douloureux, notamment la mort de Johnny Hallyday et la place qu’a tenue cette disparition dans ses interventions à l’antenne, en particulier lors d’une intervention difficile sur France 2.

Au milieu de l’entretien, Isabelle Morini-Bosc a commis une bourde en appelant Michel Drucker « Mireille », formule qui a déclenché l’hilarité générale sur le plateau. Michel Drucker, visiblement surpris, a réagi en soulignant l’ironie de la situation par cette remarque rapportée sur le plateau : « Alors là, 63 ans de carrière pour se faire appeler Mireille…«