Michel Cymes installé à Entrecasteaux, le village du Var où il s’échappe

8 février 2026 : la chaîne T18 rediffuse un ancien épisode de Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, initialement diffusé sur France 2 avec le duo Michel Cymes et Adriana Karembeu. L’émission interroge scientifiquement le phénomène amoureux, soulignant notamment que 80 % de la communication amoureuse est non verbale et que le cerveau d’un amoureux fonctionne comme s’il était sous l’effet d’une « drogue douce » selon les spécialistes invités.

Hors plateau, Michel Cymes retrouve régulièrement un cadre de tranquillité où il dit venir « s’échapper ». Médecin ORL de formation et visage familier des émissions de santé, il a animé pendant plus de vingt ans Le Magazine de la santé aux côtés de Marina Carrère d’Encausse et s’est imposé comme un vulgarisateur médical reconnu.

Le besoin de retrait et de nature s’est accentué avec le temps pour cet animateur qui alterne plates‑formes et documentaires. Il possède une maison dans un village du Var où il se ressource dès que son agenda le permet et qu’il évoque comme un lieu propice au ralentissement.

Michel Cymes a trouvé son refuge

Entrecasteaux, petit village provençal niché entre collines et cyprès, est présenté comme le refuge de Michel Cymes. Dominé par son château et entouré de paysages classés, le village offre des ruelles étroites, des placettes ombragées et des fontaines anciennes où, selon ses propres mots, « j’ai eu un coup de cœur pour ce village ». Il y possède une maison et s’y rend pour des pauses loin de Paris et du tumulte médiatique.

Dans ce cadre, il troque l’animation télévisuelle pour des activités simples : balades dans la campagne varoise, visites des marchés locaux et repas entre amis. Ces routines, qualifiées d’ordinaires, correspondent à une recherche de concret et de sensations, loin du rythme des tournages et des studios.

Le lien avec Entrecasteaux est devenu intime au point que Michel Cymes a choisi d’y célébrer son mariage. À ce propos, il a expliqué : « Les gens sont tellement sympas que pour moi, me marier ici, c’était une évidence », faisant du village un lieu associé à des moments importants de sa vie personnelle.

Le village, entouré de forêts et de rivières, offre un environnement favorable à la marche et au silence, contrastant nettement avec l’agitation parisienne. Les descriptions mentionnent l’absence de klaxons et d’urgences d’antenne, remplacées par le chant des cigales en été et l’odeur des pins chauffés au soleil.