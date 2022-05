Michael Poté: « Le Sénégal ?Je pense qu’on a déjà démontré contre les grosses écuries »

En regroupement avec les Écureuils, Michael Poté s’est prononcé sur le match contre le Sénégal (4 juin) en première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour l’international béninois, les siens ont déjà prouvé qu’ils savent venir à bout des grosses cylindrées.

Absent lors de la tournée de mars dernier en Turquie où les Béninois avaient joué trois matchs amicaux contre le Liberia (4-0), la Zambie (2-1) et le Togo (1-1), Michael Poté retrouve la sélection béninoise. L’attaquant de Magusa Turk Gusu en Chypre est appelé pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

L’avant-centre béninois est retenu aux côtés de 25 autres Écureuils pour les rencontres contre le Sénégal (le 4 juin ) à Dakar et face au Mozambique le 8 juin au stade Général Mathieu KEREKOU de Cotonou. Le groupe est d’ailleurs en regroupement depuis lundi à Cotonou où les poulains de Moussa Latoundji ont déjà effectué plusieurs séances d’entrainement.

Invité à se prononcer sur le premier match des Écureuils, qui vont affronter les champions d’Afrique en titre, avec une équipe constituée de grands joueurs dont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Idrissa Gueye, Michael Poté a rappelé que la sélection nationale a déjà réussi à dompter de grandes formations.

« Comme on l’entrevoit. Comme on a l’habitude de l’entrevoir, c’est-à-dire qu’on essaie de se concentrer au maximum. Il y a cette motivation en plus parce qu’on sait qu’on va jouer le champion d’Afrique. Je pense qu’on a déjà démontré contre les grosses écuries, on a pu faire belle figure. Donc, voilà, on va se servir de nos bonnes choses, de nos mauvaises choses pour essayer de ne pas récidiver dans le mauvais, mais essayer de récidiver dans le bon », a déclaré le joueur de 37 ans.

Avant de faire une promesse au public béninois: « Voilà, on reste sur un petit échec. On veut faire beaucoup mieux par rapport à ce qu’on a fait auparavant. Donc voilà ce que je peux vous dire maintenant en tout cas en ce qui me concerne, il y a une rage de vraiment mouiller le maillot de vraiment montrer que voilà, on est encore présent ». Vivement le début des éliminatoires!