Michael Poté: « Le Bénin n’est pas une grande nation de football »

Sur l’émission New World matin du vendredi 02 décembre sur la chaîne New World Togo, Michael Poté est revenu sur le cuisant échec des Ecureuils à la phase qualificative de la CAN 2021. L’attaquant estime que l’équipe nationale est victime de son inconstance maladive.

Le brillant parcours des Ecureuils à la CAN 2019 avec une qualification pour les quarts de finale, la première dans l’histoire du foot béninois, avait faire croire que l’équipe nationale a franchi un pallier. Ce n’était malheureusement qu’un éclat de lumière dans les ténèbres.

Et pour preuve, la campagne des Ecureuils à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021. Un parcours médiocre des coéquipiers de Jodel Dossou qui étaient incapables de prendre un point en trois rencontres.

Mais pour Michael Poté, ses coéquipiers n’étaient pas préparés pour ces éliminatoires. Invité sur l’émission New World matin du vendredi 02 décembre sur la chaîne New World Togo détentait des droits TV et diffuseur officiel de la coupe dans les pays d’Afrique de l’ouest, l’ex Ecureuil estime que les siens avaient encore la tête dans leur exploit à la CAN en Egypte.

« On était tombé sur des nations un peu plus fortes que nous. On s’était un tout petit peu enflammé après l’épopée de 2019. On pensait que les choses allaient se passer toujours comme ça. Finalement, après la double confrontation face au Congo, on est redescendu sur terre. Franchement, on ne méritait pas cette qualification« , a déclaré Michael Poté.

« Ce n’était pas un problème de niveau, mais tout simplement qu’on n’était pas prêt. Pour passer ce cap, il faut être une nation capable de rééditer les performances. Pour l’instant, on n’est pas encore cette grande nation de foot qu’on pense ». a ajouté l’ancien joueur de l’OGC Nice.

Pour lui, le Bénin doit être constant dans les performances pour envisager atteindre un bon niveau. «Nous avons besoin de stabilité. Pour l’instant, nous manquons de régularité au niveau des performances et des résultats», a-t-il conclu.

En campagne pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024), le Bénin réalise jusqu’ici un parcours minable. Les Ecureuils restent sur deux défaites consécutives, massacrés par le Sénégal (3-1) et puni par le Mozambique (1-0) lors des deux premières journées des éliminatoires.