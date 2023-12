Michael Jordan: l’acteur de « Black Panther » victime d’un accident de voiture (image)

La star de « Black Panther », Michael B. Jordan, a embouti sa luxueuse Ferrari dans un autre véhicule, à Hollywood. L’incident s’est déroulé dans la soirée du samedi 2 décembre.

L’acteur hollywoodien Michael B. Jordan a frôlé le pire samedi après avoir écrasé sa voiture de sport bleue, soit un véhicule d’une valeur de 430 000 dollars contre un véhicule SUV de couleur similaire à l’extérieur des studios Sunset Gower, près de Sunset Boulevard. Sur les images diffusées par le site américain, on peut voir la Ferrari 296 GTB de l’acteur sévèrement endommagée à l’avant droit, conséquence de la collision avec le SUV.

Selon des sources policières de Los Angeles, aucune indication n’a été trouvée suggérant que Jordan était sous l’influence de drogues ou d’alcool. Cependant, les agents de la police ont demandé à l’acteur de remplir un formulaire en ligne dans le but de faire la lumière sur l’événement.

En terme de bilan, aucun blessé n’a été enregistré lors de cet incident. Néanmoins, les dégâts matériels sont loin d’être négligeables, surtout en ce qui concerne les deux véhicules impliqués dans la collision. Pour l’heure, l’acteur Michael B. Jordan n’a pas encore réagi à cet évènement.

Michael B. Jordan had a bad encounter Saturday night … with a Kia, which is now worse for wear after MBJ veered into it. https://t.co/D7T3fvdMdD pic.twitter.com/zJyerGZwjP