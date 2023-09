Mexique: la révélation du sexe d’un bébé par un avion vire au drame (Vidéo)

- Publicité-

Au Mexique, une «gender reveal party» a viré au drame à San Pedro dans l’État du Sinaloa. Le petit avion loué par les futurs parents pour révéler le sexe de leur bébé s’est écrasé tuant le pilote.

Un pilote a perdu la vie dans le crash d’un petit avion qui avait été utilisé pour annoncer le sexe d’un futur bébé. L’accident, qui a eu lieu à San Pedro dans l’État du Sinaloa au Mexique, a été filmé en direct par des participants de la fête. Sur la vidéo, on peut apercevoir les futurs parents dans un jardin, devant un montage de ballons bleus et roses. Plusieurs invités filment la scène. Un petit avion de tourisme passe alors en rase-mottes au-dessus du jardin et lâche une fumée rose pour annoncer que l’enfant sera une fille.

Mais au moment où le pilote tente de redresser l’appareil, une aile se détache et l’avion chute vers le sol. Le crash n’est pas filmé, l’invité recadrant comme si de rien n’était sur le couple qui s’embrasse. Les invités, qui applaudissent, ne semblent pas avoir remarqué l’accident. Selon le journal mexicain El Heraldo de Mexico, qui ne précise pas quand l’accident a eu lieu, les participants de la fête ont finalement appelé les secours qui sont intervenus rapidement. Grièvement blessé, le pilote a été transporté à l’hôpital où il est décédé.