Mexique: jeté en prison pour agression sexuelle, Dani Alves viré par son club

En détention provisoire pour agression sexuelle, Dani Alves va devoir faire avec un nouveau coup dur. Les Pumas ont mis fin au contrat du latéral brésilien avec le club mexicain.

Dani Alves parti pour vivre un scénario à la Benjamin Mendy? Le latéral droit brésilien croupit depuis vendredi dans une prison de Barcelone. L’ancien joueur blaugrana est accusé d’agression sexuelle. Des faits qui aurait lieu le 30 décembre dernier, dans une boîte de nuit à Barcelone. Si la star auriverde nie en bloc les accusations portées contre sa personne, la justice espagnole a décidé de le placer en détention provisoire en attendant l’ouverture d’une enquête.

Une lourde décision pour Dani Alves qui subit déjà les conséquences. Le Brésilien est désormais sans club, viré par son équipe des Pumas. En effet, face aux journalistes vendredi soir, le président de l’écurie mexicaine, Leopoldo Silva, a annoncé avoir mis fin au contrat du joueur de 39 ans.

«(…..) En ce qui concerne la procédure judiciaire à laquelle fait face le joueur Daniel Alves, et pour laquelle il est détenu en Espagne, nous avons décidé de communiquer ce qui suit : Le club Universidad Nacional a pris la décision de mettre fin, avec juste cause, à la relation de travail avec le joueur Daniel Alves à compter de ce jour», a déclaré le président des Pumas, rapportés par Foot Mercato.

«Par cette décision, le club réitère son engagement à ne pas tolérer les actes de tout membre de cette institution, quel qu’il soit, qui vont à l’encontre de l’esprit universitaire et de ses valeurs. Le Club Universidad Nacional est une institution qui promeut le respect, l’intégrité, la dignité et le comportement professionnel sur et en dehors du terrain de ses joueurs et joueuses parce qu’ils sont un modèle dans leur vie au Mexique et partout dans le monde et nous ne pouvons pas permettre que la conduite de quiconque porte atteinte à notre philosophie de travail, qui a été un exemple à travers l’histoire dans la formation et le développement des jeunes athlètes dans notre pays», a ajouté Leopoldo Silva en conférence de presse.

Grand artisan de la domination du Barça en Europe dans les années 2010, Dani Alves est considéré comme l’un des plus grands arrières latéraux de tous les temps. En plus de deux passages à Barcelone, Alves a joué pour Séville, la Juventus, le Paris Saint-Germain et Sao Paulo. Le Brésilien est cette saison sous les couleurs des mexicains de Pumas où il a signé un contrat de deux ans dont une en option.

Anuncia el Ing. Leopoldo Silva la rescisión inmediata justificada del contrato de #DaniAlves@CentralFOXMX @FOXSportsMX pic.twitter.com/3Gz7C92jBF — Rodrigo Tovar (@RodTovar) January 20, 2023