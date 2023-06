Métatarsalgie: tout ce qu’il faut savoir sur cette pathologie courante, mais négligée

Vous arrive-t-il d’avoir une douleur au pied qui vous donne l’impression d’avoir des aiguilles ou des cailloux dans vos souliers ? Si oui, vous souffrez possiblement de métatarsalgie. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut connaitre de cette pathologie

La métatarsalgie du pied correspond à une pathologie relevant d’une inflammation de la plante du pied, ressentie par le patient par des douleurs intenses au niveau de la voute plantaire et des orteils. Cette pathologie touche le plus souvent les femmes et plus particulièrement celles qui sont adeptes des chaussures étroites à talons. Ces douleurs sont souvent décrites comme des brûlures et surtout ressenties par les personnes qui portent régulièrement des chaussures étroites et à talons hauts ou des chaussures trop serrées ou mal ajustées.

De manière générale, la douleur au pied se situe sous les orteils, cela peut aller d’une douleur sous les deuxième et troisième orteils qui peut également se diffuser jusqu’aux phalanges et être ressentie sous la voute plantaire. C’est une pathologie bénigne qui traduit une surcharge sur la partie antérieure du pied. La métatarsalgie survient lors d’une sollicitation intense voire excessive des pieds dans des souliers peu confortables et entraînant des douleurs au niveau des métatarses.

Causes de la métatarsalgie

La douleur de la métatarsalgie provient d’une pression trop forte sur l’avant du pied et plus particulièrement au niveau des métatarses. Elle résulte souvent la multiplication des impacts lors de la pratique de sports. Il se peut que ça provienne d’une pathologie au niveau de vos os ou des muscles qui affecte la façon dont la pression est répartie sur les pieds, par exemple :

Un premier os métatarsien court ou un deuxième os métatarsien long

Têtes métatarsiennes proéminentes dans le cadre d’un avant-pied rond

Faiblesse des muscles fléchisseurs des orteils

Déformation des orteils en griffe ou en marteau

Tendon d’Achille court

Parmi les autres causes de la métatarsalgie, on peut citer :

Un pied valgus

Port de chaussures étroites à l’avant-pied (Une chaussure d’une largeur adaptée à votre pied permet de soulager la douleur rapidement)

Une surcharge pondérale

Fracture de stress au niveau des orteils ou des métatarsiens

L’hallux valgus qui provoque un défaut d’appui du premier métatarsien

Les symptômes d’une métatarsalgie ?

La métatarsalgie se manifeste par des douleurs situées sous la plante du pied à la base des orteils. Cette douleur apparaît à l’effort rendant les activités courantes relativement invalidantes puisqu’elles peuvent gêner et elle disparaît lors des périodes de repos telles que le sommeil.

Les sensations les plus représentatives sont :

Sensation de brûlure diffuse ;

Engourdissement du devant des pieds ;

Enflure sur le dessus et le devant des pieds ;

Présence de callosités à l’avant des pieds ;

Difficulté à s’accroupir sur le devant du pied ;

Élancement jusqu’aux phalanges du pied.

Lorsque les métatarsalgies sont très avancées, les douleurs peuvent apparaître plus rapidement.

Par ailleurs, une affection connue sous le nom de névrome de Morton provoque également des symptômes de type métatarsalgie. Des tissus supplémentaires s’accumulent autour d’un nerf, généralement entre le troisième et le quatrième orteil. Le nerf irrité et enflammé provoque une douleur. Le névrome de Morton peut également provoquer un engourdissement des orteils en plus de la douleur à l’avant-pied.

