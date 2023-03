Méta: Mark Zuckerberg licencie à nouveau 10.000 employés

Meta, maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram, va supprimer 10 000 postes de plus, après une première vague de 11 000 licenciements début novembre, a annoncé mardi le PDG du groupe, Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, DG du groupe, a confirmé que l’entreprise allait licencier encore 10.000 employés supplémentaires et fermer 5.000 autres postes vacants n’ayant pas été pourvus, dans le cadre de ‘l’année de l’efficacité’ du géant des réseaux sociaux. Ainsi, Meta poursuit la réduction des dépenses dans un contexte de ralentissement des ventes de publicités numériques.

“Au cours des deux prochains mois, les dirigeants des organisations annonceront des plans de restructuration axés sur l’aplanissement de nos organisations, l’annulation des projets moins prioritaires et la réduction des niveaux d’embauche”, a déclaré Zuckerberg. Il s’agit de la deuxième série de licenciements pour Meta au cours des derniers mois, le groupe ayant licencié 11.000 salariés, environ 13% de ses effectifs, en novembre. Le titre Meta s’enflamme de près de 6% en début de séance à Wall Street ce mardi.

D’autres entreprises technologiques comme Amazon, Google et Microsoft ont annoncé des licenciements touchant des dizaines de milliers de travailleurs au total en début d’année. Spotify, Vimeo et DoorDash ont également procédé à de récentes suppressions d’emplois. Les licenciements de Meta font suite à l’effondrement de la Silicon Valley Bank, l’une des banques les plus importantes de l’industrie technologique.