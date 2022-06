Mesures contre des attaques terroristes: les nouvelles instructions du gouvernement

En dépit du renforcement du dispositif sécuritaire pour faire face à la poussée djihadiste au nord du pays, le gouvernement du président Patrice Talon ne dort pas sur ses deux lauriers. A travers un communiqué conjoint, le ministre Raphaël Akotègnon et Alassane Séidou donnent de nouvelles instructions pour prévenir l’installation de base terroriste dans le pays.

Le gouvernement béninois est déterminé à ne pas laisser son territoire devenu une base arrière à des activités terroristes. En plus du renforcement du dispositif sécuritaire, le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures pour contrôler l’entrée sur son territoire d’individus suspects.

C’est du moins ce qu’il convient de retenir suite au communiqué conjoint en date de ce mercredi 29 Juin 2022 et signé du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon et son collègue de l’intérieur, Alassane Séîdou.

Selon le document signé des deux autorités, des groupes armés terroristes sillonnent des hameaux pour recruter des sympathisants sur la base de fausses promesses dans le but de les endoctriner et de les armer pour s’attaquer aux biens et aux paisibles populations, prioritairement aux forces de défense.

Le gouvernement invite les populations à ne pas céder aux pièges de ces vendeurs d’illusions. Il les invite à la vigilance et à aider les forces de défense et de sécurité à appréhender tout individu qui tenterait de quelque manière que ce soit de troubler la paix et la quiétude dans leurs localités ou hameaux. Le gouvernement a saisi l’occasion pour rappeler centaines mesures à observer pour prévenir l’installation au sein des populations des personnes suspectes avec des desseins malsains.

Les nouvelles mesures du gouvernement …

Conformément aux dispositions légales relatives à la lutte contre le terrorisme notamment le code pénal en ses articles 161 à 173, le gouvernement de la rupture à travers les ministres de l’intérieur et celui de la décentralisation et de la gouvernance locale rappelle les mesures sécuritaires ci-après:

tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doit systématiquement se déclarer au commissariat de police le plus proche ou aux autorités locales, notamment les chefs d’arrondissement et les chefs de village,

tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doivent être systématiquement déclarés par la population au commissariat de police le plus proche ou aux autorités locales, notamment les chefs d’arrondissement et les chefs de village,

en cas de découverte d’étrangers ou d’individus suspects non déclarés, d’armes, de munitions ou de composants explosifs improvisés dans un hameau, les responsabilités seront situées et les contrevenants subiront les rigueurs de la loi,

tout refus ou abstention de collaborer avec les forces de défense et de sécurité et les autorités locales dans la lutte contre le terrorisme sera considéré comme un soutien aux groupes armés terroristes et traité comme tel.

Le communiqué conjoint des ministres Raphaël Akotègnon et Alassane Séïdou souligne qu’en tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les populations que les forces de défense et de sécurité de mieux en mieux équipées et aguerries s’emploient à leur garantir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire.