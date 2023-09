Messi ou Cristiano Ronaldo: Diego Simeone choisit son GOAT

Principale victime de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, du temps où les deux superstars dominaient l’Europe, Diego Simeone s’est aussi prononcé sur l’éternel comparaison entre le Portugais et l’Argentin. Et El Cholo a désigné l’ex-capitaine du Barça comme le GOAT.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continue de fasciner les experts du foot, alimentant des débats sans fin sur qui est le plus grand joueur des temps modernes – ou jamais. Les deux icônes mondiales ont toutes deux marqué plus de 800 buts en carrière et ont remporté 76 trophées majeurs entre elles. Ils partagent également neuf titres en Ligue des champions, leur rivalité atteignant son paroxysme lorsqu’ils étaient respectivement en Liga, au FC Barcelone et le Real Madrid.

En conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, s’est aussi invité au débat. Fort de son expérience en tant qu’entraîneur, ayant dirigé des équipes de renom en Liga et en Ligue des Champions, le technicien argentin a eu l’occasion d’affronter des joueurs de classe mondiale tout au long de sa carrière. Lorsqu’il a été sollicité pour désigner le « GOAT » (le plus grand joueur de tous les temps), le coach de 53 ans n’a pas hésité à prendre position.

Pour Diego Simeone, il n’y a pas de doute : Lionel Messi est le meilleur joueur du monde. Sa réponse repose en grande partie sur la victoire de la Pulga à la Coupe du Monde, remportée par l’Argentine à la fin de l’année 2022 au Qatar.

« Messi est devenu champion du monde. Que faut-il de plus pour qu’il continue à être considéré comme le meilleur du monde ? », s’est interrogé l’entraîneur des Colchoneros. Pour lui, Lionel Messi surpasse tous les autres joueurs, dont Cristiano Ronaldo.

El Cholo rejoint ainsi la liste exponentielle des fans et experts qui pensent que le pendule a basculé vers l’Argentin l’année dernière, lorsqu’il a aidé l’Albicéleste à décrocher sa troisième Coupe du monde après celle remportée en 1978 face aux Pays-Bas, et au Mexique en 1986 devant l’Allemagne, portée cette année-là durant le tournoi par les exploits de Diego Maradona

Quoi qu’il en soit, le transfert confirmé du joueur du PSG à l’Inter Miami a marqué la fin d’une époque, car aucune des deux superstars n’exercera désormais son métier en Europe avec Ronaldo jouant dans la Saudi Pro League.

