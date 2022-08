Mercy Johnson: « Je ne fais rien sans la permission de mon mari »

Très active sur les réseaux sociaux, Mercy Johnson ne rate jamais l’occasion de parler de sa vie privée avec ses abonnés. Dans un récent post sur son compte Instagram, la célèbre actrice de Nollywood a rendu un vibrant hommage à son mari à travers des mots forts qui suscitent l’admiration des internautes.

La superstar de Nollywood, Mercy Johnson-Okojie et son mari, le prince Odianosen Okojie, ont célébré onze ans de bonheur conjugal le vendredi 26 août dernier. Pour donc marquer cette date très importante d’une encre indélébile, Mercy a posté de très belles photos de famille sur ses réseaux sociaux.

Alors que les images continuent de recueillir beaucoup de likes sur la toile, l’actrice est revenue à la charge dans un nouveau message très intéressant à travers lequel elle célèbre le père de ses enfants.

« Tu as fait des merveilles pour moi, Seigneur. Je ne pourrais rien demander de plus. @princeodiokojie, mon ami et partenaire de dispute. Je ne fais rien sans ta permission et ta bénédiction. Les mots ne suffisent pour te célébrer, mon amour. Que Dieu te bénisse. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours », a-t-elle écrit.

Pour rappel, Mercy Johnson-Okojie et le prince Odianosen Okojie se sont mariés en 2011. Les deux tourtereaux filent depuis le parfait amour et partagent quatre enfants dont trois filles et un garçon.