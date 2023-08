Mercato: le transfert de Mason Greenwood en Arabie Saoudite bloqué par Ronaldo?

-Publicité-

Les chances de Mason Greenwood de relancer sa carrière en Arabie Saoudite sont très minces, en raison d’une querelle avec Cristiano Ronaldo.

Mason Greenwood a été arrêté en janvier 2022, soupçonné d’un certain nombre d’infractions, notamment de tentative de viol, et après une enquête interne de Manchester United, il a été décidé que l’attaquant poursuivrait sa carrière ailleurs.

Alors que l’avenir s’annonce sombre, une décision en faveur de l’Arabie Saoudite a été évoquée dans les rapports, mais cette voie pourrait être plus difficile à explorer que d’autres. Selon The Sun, Greenwood estime qu’un déménagement au Moyen-Orient pourrait ne pas être possible après les commentaires qu’il a faits à propos de Ronaldo à l’hiver dernier.

Le joueur de 21 ans aurait ouvertement déclaré que la carrière du Portugais était « morte » quelques mois après son arrivée à Al-Nassr. Furieux, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin aurait « exhorté les patrons de la Ligue saoudienne à ne pas envisager de faire un geste pour son ancien coéquipier » selon le tabloïd britannique.

Reste à savoir ce que l’avenir réserve à un joueur qui avait un avenir prometteur lorsqu’il a fait son entrée dans l’équipe première de United. Cependant, si ces informations s’avèrent exactes, un déménagement en Arabie Saoudite n’est pas envisageable.

