Mercato: le Real Madrid tenté par un attaquant de Liverpool

Selon les informations de Defensa Central ce lundi, le Real Madrid étudie sérieusement la possibilité de s’offrir Roberto Firmino lors du prochain mercato estival.

Malgré un effectif plutôt riche à tous les postes, le Real Madrid n’a qu’un seul attaquant de pointe de confiance et c’est Karim Benzema et le Ballon d’Or 2022 assume totalement son rôle. Mais des baisses de forme de KB9 peuvent survenir, comme lors du nul contre la Sociedad (0-0) dimanche en Liga, où un buteur de secours a semblé clairement manqué à Carlo Ancelotti. Et si la presse ibérqiue a annoncé dernièrement que les Merengue veulent s’offrir un nouvel attaquant lors du prochain mercato estival, Defensa Central a révélé ce lundi la cible prioritaire de la direction du club.

En effet, selon le média espagnol, le champion d’Europe en titre envisage sérieusement de faire une offre à Roberto Firmino, dont le contrat expire en juin avec Liverpool. Un bail de deux ans pourrait lui être proposé selon la même source. Le board madrilène est convaincu par le profil du brésilien et estime que la présence de ses comparatistes, tels que Vinicius Jr, Rodrygo, ou encore Militao, faciliterait son adaptation dans le vestiaire.

Defensa Central précise toutefois qu’aucun contact n’a encore été établi entre les deux parties, mais la possibilité de rejoindre le Real Madrid devrait intéresser Firmino, qui n’est plus titulaire du côté des Reds. Un problème pourrait survenir toutefois dans les négociations. En effet, l’entourage de l’international brésilien (31 ans) pourrait demander un contrat de longue durée, ce que le Real Madrid ne sera pas disposé à lui offrir à cause de son âge.