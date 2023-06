Mercato: le Real Madrid abandonne la piste Harry Kane

-Publicité-

Alors qu’il a fait de l’attaquant anglais sa priorité pour la saison prochaine, le Real Madrid a finalement abandonné Harry Kane, jugé trop cher pour la bourse madrilène, selon les informations de ce jeudi du journal AS.

Harry Kane ne sera finalement pas le successeur de Karim Benzema au sein de l’attaque madrilène. Ciblé par le Real Madrid pour reprendre le numéro 9, abandonné par le buteur français qui a signé à Al Ittihad en Arabie Saoudite, l’attaquant anglais ne portera pas ce dossard des Merengues. La raison? Le montant réclamé par son club de Tottenham pour le laisser filer, jugé trop élevé par la Casa Blanca.

Selon le journal « As », les vice-champions d’Espagne ne souhaitent pas payer une somme aussi importante – plus de 115 millions d’euros – pour un joueur dont le contrat se termine dans un an. Cependant, l’aspect financier n’est pas la seule raison de ce revirement. La direction estime également que l’attaquant anglais de 30 ans ne correspond pas à la stratégie de rajeunissement de l’équipe.

Le Real Madrid va donc continuer à explorer d’autres options pour son attaque. Le géant espagnol pense d’ailleurs à l’attaquant serbe, Dusan Vlahovic, qui peine à s’imposer à la Juventus. Par ailleurs, l’écurie de Madrid prévoit également d’accueillir Joselu (33 ans), l’avant-centre de l’Espanyol, qui devrait avoir un rôle secondaire en attaque.

