Mercato: le FC Metz s’offre l’attaquant ghanéen Benjamin Tetteh

Le FC Metz a annoncé la signature de l’attaquant ghanéen Benjamin Tetteh, en provenance de Hull City, en championship.

Le joueur de 26 ans a signé un contrat de trois ans pour rejoindre l’équipe de Ligue 1 lors du mercato estival. « Le secteur offensif du FC Metz s’est doté d’un nouvel élément, en la personne de Benjamin Tetteh. Venu de Hull City (D2 anglaise), l’attaquant s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club des Grenats. Le Ghanéen est donc lié aux Grenats. jusqu’en juin 2026″, ont écrit les Messins, confirmant l’arrivée de l’attaquant. L’opération aura coûté environ 1,5 million de livres sterling au club français.

Arrivé libre à Hull City en juillet 2022 après une aventure mitigée à Yeni Malatyaspor en Turquie, Benjamin Tetteh n’a jamais su s’imposer chez les pensionnaires de la deuxième division anglaise. Souvent handicapé par des pépins physiques, le Ghanéen a dû passer la majeure partie de la saison à l’infirmerie et sur le banc de touche. Ses 17 apparitions sur le terrain lui auront tout de même permis de marquer un but et de délivrer quatre passes décisives.

