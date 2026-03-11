Mercato: le Bayern Munich viserait Victor Osimhen pour succéder à Harry Kane

Selon l’ancien international turc Sinan Engin, le Bayern Munich préparerait l’après-Harry Kane et aurait déjà formulé une offre estimée à 115 millions d’euros à Galatasaray pour s’attacher les services de Victor Osimhen.

Selon l’ancien international turc Sinan Engin, le Bayern Munich préparerait l’après-Harry Kane et aurait déjà formulé une offre estimée à 115 millions d’euros à Galatasaray pour s’attacher les services de Victor Osimhen.

Le Bayern Munich envisagerait de recruter Victor Osimhen pour prendre la relève de Harry Kane à la pointe de son attaque. L’information a été avancée par l’ancien milieu de terrain de Beşiktaş JK, Sinan Engin. Selon lui, le club bavarois aurait déjà manifesté son intérêt pour l’attaquant nigérian de Galatasaray avec une offre conséquente. D’après ses déclarations, le champion d’Allemagne serait prêt à débourser jusqu’à 115 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international nigérian.

S’exprimant sur la chaîne YouTube Asist Analiz, Engin a affirmé : « Le Bayern Munich a fait une offre de 115 millions d’euros pour Victor Osimhen. » L’ancien international turc estime que cette offensive du club allemand s’explique par l’incertitude autour de l’avenir de Harry Kane à Munich. « Harry Kane s’en va, et ils envisagent Osimhen pour le remplacer », a-t-il poursuivi. « J’ai entendu parler d’une offre de 115 millions d’euros. Aux yeux des supporters de Galatasaray, le prix d’Osimhen est inestimable », a-t-il ajouté. Auteur de performances remarquées cette saison, Victor Osimhen s’impose comme l’un des attaquants les plus convoités du marché européen.