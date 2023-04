Mercato: le Bayern Munich veut se débarrasser de Sadio Mané

- Publicité-

Sadio Mané a été sanctionné sur le plan sportif et financier pour son coup de colère de la semaine dernière. Cependant, son cas n’est pas encore complètement résolu à Munich. Un départ de l’attaquant Sénégalais de la Bavière cet été est à l’étude.

Débarqué en Allemagne cet été comme la recrue vedette du Bayern Munich, Sadio Mané ne vit pas une expérience idéale en Bavière. Éloigné des terrains pendant une longue période à cause d’une blessure persistante au péroné, qui l’a d’ailleurs empêché de participer à la Coupe du monde, l’international Sénégalais est désormais cramponné à un rôle de remplaçant. L’ancien joueur de Liverpool fait surtout parler de lui pour ses comportements extra-sportifs qui ont attiré l’attention ces dernières semaines, notamment son échange verbal avec Julian Nagelsmann et son coup-de-poing contre Leroy Sané.

Face à tout cela, le Bayern a décidé de se séparer de son attaquant, selon les informations de Sky Sports. Le média assure que les dirigeants bavarois envisagent sérieusement de vendre Sadio Mané cet été. De même, l’entraîneur du club, Thomas Tuchel, qui a recadré l’attaquant vendredi tout en le soutenant après le scandale, partage cette opinion car le joueur ne correspond pas à son style de jeu et n’entre pas dans ses plans. L’ancien coach de Chelsea n’a pas de projets pour le champion d’Afrique en titre. Et ce n’est pas tout, puisque Mané ne s’est pas non plus intégré dans le vestiaire bavarois.

- Publicité-

Skysports explique que suite à ses matchs décevants les dirigeants considèrent que recruter le Sénégalais était une erreur, notamment avec un salaire de 20 millions d’euros par saison. Un salaire qui peut notamment pousser Mané a refusé un transfert cet été. Les pensionnaires de l’Allianz Arena vont donc devoir trouver des arguments pour le convaincre de s’en aller, un an seulement après sa signature.