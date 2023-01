Mercato: le Bayern Munich en passe de s’offrir Joao Cancelo

Selon les dernières informations de la presse allemande, le Bayern Munich est sur le point de frapper un grand coup pendant ce mercato hivernal, avec l’arrivée de Joao Cancelo. Le défenseur de Manchester City devrait rejoindre le champion de Bundesliga en titre en prêt avec option d’achat.

C’est la grosse info mercato du jour. Pourtant cadre indiscutable de Pep Guardiola à Manchester City, Joao Cancelo devrait s’engager avec le Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat, selon les dernières informations de Sky Germany, confirmées par The Athletic. Le montant de l’option d’achat pourrait s’élever à 70 millions d’euros d’après le Daily Mail.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, João Cancelo devrait même passer sa visite médicale ce lundi après-midi et s’engager dans les prochaines heures avec l’écurie munichoise. Un gros renfort pour les Munichois et Julian Nagelsmann, qui a eu des problèmes récemment sur le côté droit de sa défense avec la méforme de Pavard et la blessure longue durée de Mazraoui.

De son côté, Guardiola devra faire ses adieux à l’un de ses meilleurs éléments, même s’il l’a fait débuter sur le banc pour les trois dernières rencontres du club anglais. Cette saison, le quart de finaliste de la Coupe du monde 2022 a marqué deux buts et délivré cinq passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues avec les Sky Blues.

Confirmé comme l’un des meilleurs à son poste, Joao Cancelo va également faire profiter le Bayern de sa polyvalence. En plus de ses performances incroyables aussi bien en attaque qu’en défense, le Portugais présente également d’excellentes garanties au milieu de terrain, sans parler de sa capacité à évoluer dans le couloir gauche.

