Mercato: la Juventus officialise le départ d’Angel Di Maria

Ce jeudi, la Juventus a officialisé le départ libre d’Angel Di Maria, seulement un an après sa venue en provenance du PSG.

Le joueur lui-même avait déjà annoncé la nouvelle il y a quelques semaines, c’est désormais officiel. Angel Di Maria quitte la Juventus libre à la fin de son contrat. Le club piémontais a publié un communiqué ce jeudi matin pour officialiser la nouvelle.

«Les chemins d’Angel Di Maria et de la Juventus se séparent après une saison. Arrivé à Continassa en juillet 2022, Angel avait signé un contrat d’une saison après sa longue expérience au PSG, ajoutant la Serie A à la liste des grands championnats connus au cours de sa carrière. Son aventure avec la Juve s’achève sur 40 matches disputés et des éclairs de grande classe. Merci pour tout Fideo et bonne chance pour la suite», indique le communiqué de la Juventus.

Arrivé à la Juventus à l’été 2022, a la fin de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria a disputé 40 rencontres sous les couleurs de la Vieille Dame. Il a notamment inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives. Des performances louables pour une première saison dans le championnat italien. Désormais, son avenir semble s’écrire du côté de Benfica, club qui l’avait révélé aux yeux de l’Europe entre 2007 et 2010.

« Je suis arrivé au terme d’une étape difficile et compliquée. Je pars avec la tranquillité d’esprit de quelqu’un qui a tout donné pour que le club continue à gagner des titres, mais cela n’a pas été possible. Je pars avec le goût amer de ne pas avoir réussi, mais avec le bonheur d’emmener avec moi de nombreux amis de ce merveilleux vestiaire dont j’ai fait partie. Merci à tous mes camarades pour l’affection qu’ils m’ont témoignée depuis le premier jour, je me suis toujours senti chez moi. », avait écrit Di Maria sur son compte Instagram pour annoncer son départ.

