Mercato: la joueuse camerounaise Claudia Dabda file en Arabie Saoudite

-Publicité-

Le club saoudien d’Al Hilal a officialisé l’arrivée de la défenseuse camerounaise, Claudia Dabda, qui s’est engagée pour deux ans avec la section féminine de l’écurie du golfe en provenance de Toulouse.

A fond dans ce mercato estival avec plusieurs stars recrutées dans l’équipe masculine, Al Hilal ne délaisse pas non plus sa sélection féminine. Le club basé à Riyad a officialisé l’arrivée de la défenseuse Claudia Dabda en provenance de Toulouse. L’internationale camerounaise s’est engagée pour deux saisons avec l’écurie saoudienne, soit jusqu’en 2025. Les détails du deal, notamment le montant du transfert et le salaire de la joueuse, n’ont pas été communiqués.

🟣 OFFICIEL ! La défenseuse camerounaise Claudia Dabda (22 ans) s’est engagée avec Al Hilal, club de première division en Arabie Saoudite.

Elle évoluait au Toulouse FC la saison dernière. ✅🇨🇲 pic.twitter.com/k4VLXUhO3s — AllezLesLions (@AllezLesLions) August 25, 2023

Ancienne joueuse de Louves Minproff, Claudia Dabda a rejoint l’Europe en 2020 où elle a signé au Dinamo Minsk en Biélorussie. Travailleuse et pétrie de talent, la jeune femme ne tardera pas à devenir l’une des cadres indiscutables de son équipe. La défenseure de 22 ans a été sacrée championne de Biélorussie à trois reprises, et a remporté trois coupes nationales et deux Supercoupes.

- Publicité-

De l’Europe de l’Est, la Camerounaise a rejoint l’Ouest au terme de son contrat en Biélorussie. Engagée par Toulouse en janvier dernier, elle ne disputera finalement qu’une saison avec le club français. Désormais, c’est du côté de l’Arabie Saoudite que la jeune joueuse écrira de nouveaux chapitres de sa carrière.

Articles similaires