Mercato: Cristiano Ronaldo se rapproche du FC Barcelone

Selon les informations de AS, le FC Barcelone est entré dans la course pour recruter Cristiano Ronaldo. Le média espagnol indique même qu’une réunion a eu lieu ce lundi soir entre l’agent du portugais Jorge Mendes et Joan Laporta pour discuter d’un possible transfert cet été.

C’est le nouveau feuilleton de ce mercato estival. Samedi dernier, The Athletic annonçait que Cristiano Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United cet été en cas d’offres intéressantes. Le portugais souhaiterait jouer au moins une dernière fois la Ligue des Champions avant la fin de sa carrière. Depuis cette annonce, plusieurs équipes ont manifesté leur intérêt notamment Chelsea, le Bayern ou encore Naples selon la presse européenne.

Mais ce lundi soir, AS nous apprend qu’un autre club est aussi entré dans la course. En effet, selon les informations du média espagnol, le FC Barcelone est très intéressé par la signature du quintuple Ballon d’Or. Le journal affirme même qu’une réunion a eu lieu ce soir entre Jorge Mendes, l’agent du joueur, et Joan Laporta, le président du Barça au sujet d’un possible transfert. Une information pas si surprenante que ça finalement, quand on sait que le patron des Culés avait déjà tenté l’été dernier d’attirer le buteur portugais.

Bloqué dans le dossier Robert Lewandowski par le Bayern qui refuse de libérer son joueur, le Barça pourrait avoir trouvé là une alternative idéale. Toutefois, reste à savoir si l’entraîneur Xavi verrait d’un bon œil cette arrivée, lui qui n’a jamais caché une certaine aversion pour CR7. D’un autre côté, Manchester United refuse de libérer son joueur selon la presse anglaise. Ce nouveau feuilleton va certainement animer le rester de la période de transferts.