Mercato: Akim Zedadka annoncé en Espagne

Selon les informations du quotidien français L’Équipe, Akim Zedadka, l’arrière droit algérien de Lille, serait de plus en plus proche d’un départ vers le championnat espagnol.

Après avoir vécu six mois compliqués au sein du LOSC, Zedadka avait été prêté à l’AJ Auxerre, où il a connu une période plus réussie. Cependant, de retour à Lille et sous les ordres de l’entraîneur Paulo Fonseca, le joueur de 28 ans ne semble pas entrer dans les plans du coach portugais. Son départ du nord de la France devient donc indispensable pour le Fennec qui pourrait filer en Espagne.

Le défenseur plait en effet à Cadix qui cherche un joueur pour étoffer sa ligne défensive. Mais l’équipe arrivée 14è en Liga la saison dernière, n’est pas le seul lascar en course pour l’Algérien. Le club turc de Gaziantepspor aurait également exprimé son intérêt pour le natif de Pertuis, qui compte déjà 66 apparitions en Ligue 1 au cours de sa carrière.

Le destin d’Akim Zedadka semble donc s’écrire hors de Lille, et il pourrait bien découvrir une nouvelle aventure dans le championnat espagnol ou turc, avec Cadix ou Gaziantepspor respectivement.

