Mercato: Ademola Lookman fait ses adieux à l’Atalanta après son transfert à l’Atlético Madrid

Transféré à l’Atlético Madrid, Ademola Lookman a fait ses adieux à l’Atalanta à travers un message posté sur les réseaux sociaux. L’ailier nigérian a salué quatre années marquées par des succès historiques et une relation forte avec les supporters bergamasques.

Quelques jours après son départ pour l’Atlético Madrid, Ademola Lookman a tenu à adresser un message d’adieu aux supporters de l’Atalanta, club avec lequel il a marqué l’histoire récente. Recruté par les Colchoneros lors du mercato hivernal, l’international nigérian s’est engagé pour quatre ans et demi avec le club de Diego Simeone, dans le cadre d’un transfert estimé à 40 millions d’euros. Arrivé à Bergame en 2022 en provenance du RB Leipzig, Lookman quitte la Serie A après un passage particulièrement réussi sous les couleurs de la Dea.

En près de quatre saisons, l’attaquant de 28 ans a inscrit 55 buts et délivré 27 passes décisives, contribuant largement aux plus grands succès du club lombard. Passé auparavant par Charlton Athletic, Everton, Fulham et Leicester City, Lookman s’est imposé en Italie comme l’un des joueurs offensifs les plus décisifs de sa génération.

Dans un message publié sur X, le Nigérian, l’un des cadres des Super Eagles lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, a exprimé son émotion : « À la famille de l’Atalanta, après presque quatre ans, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Dès mon arrivée à Bergame, vous m’avez accueilli comme l’un des vôtres et vous m’avez poussé à donner le meilleur de moi-même. »

Lookman est revenu sur les moments forts de son aventure italienne : « Ensemble, nous avons écrit l’histoire. Champions d’Europe, une soirée inoubliable. Marquer un triplé en finale européenne et soulever un trophée avec ce club après 61 ans de disette restera gravé dans ma mémoire. » Il a également salué le soutien indéfectible du public bergamasque : « Merci à mes coéquipiers, au staff, au club. Aux supporters, votre passion, votre confiance, votre énergie ont été essentielles… Merci de m’avoir fait me sentir chez moi à Bergame. »

Avant de conclure, dans un dernier salut chargé d’émotion : « Grazie di tutto, ciao. » Un départ empreint de respect et de reconnaissance, à la hauteur de l’empreinte laissée par Ademola Lookman à l’Atalanta.

