Ménage : voici pourquoi il faut saupoudrer les balais de gouttes de citron

Au-delà d’être un simple fruit, le citron dispose de beaucoup d’autres vertus pour le ménage. Découvrez dans cet article la raison pour laquelle, vous devez mettre quelques gouttes de citron sur votre balai.

Vous possédez sûrement un balai de bonne qualité qui ne laisse aucun résidu ni peluche sur le sol. Sauf, qu’on l’imagine bien, mais au bout d’un certain temps, il n’est plus aussi performant qu’avant et les résultats sont moins satisfaisants. A force d’usure, ses franges ou pinceaux se sont progressivement amoindris. Dans ce cas, notre astuce vous sera particulièrement utile, puisqu’elle vous aidera à prolonger la durée de vie de cet outil, essentiel au nettoyage de votre maison.

Voici comment s’y prendre :

Filtrez le jus de 2 à 3 fruits.

Chauffez à feu doux pendant quelques minutes.

Versez ensuite la solution sur les fibres du balai. Ces derniers s’assoupliront et deviendront plus doux grâce à l’effet de l’acide citrique. En conséquence, ils seront plus faciles à nettoyer.

Ainsi, une fois le jus déposé sur le matériel, laissez agir pendant à peu près 10 minutes.

Rincez ensuite à grande eau et faire sécher à l’air libre.

En conclusion, les remèdes ainsi que les astuces des grands-mères s’avèrent toujours très utiles et efficaces surtout en matière de nettoyage. L’idéal est donc, de savoir les combiner avec les instruments modernes et d’en faire bon usage pour posséder une maison bien entretenue et propre continuellement. Les produits naturels sont parfaits pour un meilleur environnement et également pour rester en bonne santé. En plus, ils ne coûtent pas cher et sont aisément accessibles sur le marché.